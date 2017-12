Freudenstadt Ortskenntnise für Stadtoberhaupt oft eine große Hilfe

Heinzelmann wechselt zum 15. Januar zur Stadt Herrenberg und wird dort Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und Kultur. Julian Osswald bezeichnete ihn als "Freudenstädter Urgestein". Heinzelmann ging in Freudenstadt zur Schule, studierte an der Fachhochschule für Verwaltung in Kehl und begann seine Verwaltungslaufbahn bei der Stadt Dornstetten. In Freudenstadt war er ab 2001 zunächst Sachgebietsleiter im Ordnungsamt, übernahm 2003 die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und bildete sich 2005 zum geprüften Wirtschaftsförderer weiter.

Ralf Heinzelmann habe verschiedene organisatorische Änderungen bei der Stadt Freudenstadt mitgemacht, so Osswald, und habe viele Dinge angestoßen. Beispielhaft nannte er die Verknüpfung zwischen Stadtmarketing und Citymanagement, die Initiative für den Unternehmerpreis und den Aufbau des Netzwerks Kreativwirtschaft. Auch für die E-Mobiltät und die Breitbandverkabelung habe sich Heinzelmann eingesetzt. Darüber hinaus habe er Kontakte zum Einzelhandel und zu den Unternehmen gepflegt und Firmenbesuche des Oberbürgermeisters mit dem Landrat organisiert.

"Ich freue mich über den Sprung in eine Amtsleiterstelle", so Osswald. Die Ortskenntnisse von Ralf Heinzelmann seien für ihn oft eine große Hilfe gewesen. Der OB überreichte Heinzelmann eine Flasche Wein und einen Gutschein zum Abschied. "Ich habe gerne mit Ihnen zusammengearbeitet, betonte der Verabschiedete unter dem Applaus der Stadträte.