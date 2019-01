Freudenstadt/Oppenau B 500: Umgestürzte Bäume legen Verkehr lahm

Selbst auf den Hochlagen wie dem Kniebis blieb es ruhig. Die Straßen waren frei. Vereinzelt kippten an der Schwarzwaldhochstraße Bäume unter Schneelast um. Auf der B 28 bei der Alexanderschanze stürzte ein Baum auf die Straße. In der Nacht zum Sonntag, gegen 2.15 Uhr, wurde das Hindernis gemeldet und entfernt. Laut Aschenbrenner seien Sperrungen von den Behörden kurzzeitig erwogen, dann jedoch als nicht notwendig erachtet worden. Die Polizei warnt dennoch davor, mit alten oder abgefahrenen Winterreifen oder gar mit Sommerreifen zu fahren. Dies komme regelmäßig vor und führte am Wochenende im Nachbarlandkreis Rottweil zu mindestens einem Unfall. Wer mit ungeeigneten Reifen im Straßenverkehr ertappt werde, dem drohe ein "saftiges Bußgeld".