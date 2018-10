Freudenstadt Oliver Thomas Stargast beim Weinfest auf dem Marktplatz

Doch keine Angst – auch Bier wird es beim Weinfest geben, genauso wie es beim Bierfest auch eine kleine Auswahl an Wein gab. Das Unterhaltungsprogramm des Weinfest bietet einen echten Knaller. Am Samstag, 27. Oktober, ist ab 20 Uhr der Schlagersänger Oliver Thomas, der aus Alpirsbach stammt, zu Gast in Freudenstadt.

Weil es Ende Oktober auf dem Freudenstädter Marktplatz doch schon recht frisch sein kann, findet das Weinfest laut Bernd Nimz in einem beheizten Zelt statt. Rund 80 Sorten Rebensaft aus verschiedenen Anbaugebieten wie Baden, Württemberg oder Pfalz können probiert werden, verspricht der Veranstalter. Zur Eröffnung des Fests am Freitag, 26. Oktober, um 18 Uhr, kommt Jasmin Knörzer, die Weinprinzessin aus Württemberg aus dem vergangenen Jahr.

Leckere Speisen wie Flammkuchen, Maultaschen, Crepes oder Waffeln werden ebenfalls angeboten. Beim Weinfest sollen auch die Kinder nicht zu kurz kommen. Laut Nimz gibt es ein Karussell und Stände mit Zuckerwatte und Magenbrot.