Freudenstadt "Ohne ordentliches Testkonzept" geht es nicht

Die Verantwortung dafür sieht von Meißner bei Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), und nicht etwa bei Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), mit dem von Meißner sich erst kürzlich über verschiedene Gesundheitsthemen digital ausgetauscht hat.

In erster Linie ging es bei dem Gespräch zwischen dem Hausarzt und dem Minister um die Baiersbronner Ärztepraxis am Spritzenhaus, wo von Meißner seinem Beruf seit 2014 nachgeht. Von Meißner informierte Lucha über die Geschichte und Entwicklung der Gemeinschaftspraxis in Baiersbronn sowie über die Praxis "Ärzte am Reichenbach Medi-Mvz", die etwa drei Kilometer entfernt von Baiersbronn in Klosterreichenbach liegt.