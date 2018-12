Freudenstadt Oft klarer als eine Animation

Eine Karte, auf der jedoch die Versorgung jedes einzelnen Gebäudes erkennbar ist, sei nicht leistbar, so der OB, denn es gebe zu viele Anbieter. Das fand Stadtrat Andreas Bombel von der CDU schade, denn die Breitbandversorgung sei für Menschen, die irgendwo hinziehen wollen, ein entscheidender Faktor. Dass in Stadtteilen unter zehn Prozent der Haushalte mit Breitband versorgt sind, dürfe nicht sein, ging er auf die Darstellungen in der Karte ein.