Freudenstadt/Offenburg Schneechaos light auf den Bundesstraßen

Auf der B 28, die von Straßburg bis zur B 500 verläuft, lag ebenfalls massenhaft Neuschnee. Laut Polizeipräsidium Offenburg sind auch hier Lkw zum Aufziehen von Schneeketten verpflichtet. Nichtsdestotrotz vermeldet Karen Stürzel von der Pressestelle: "Eine Chaoslage wäre uns hier bei der Polizei nicht bekannt."

Die meisten Meldungen gingen bei den beiden Präsidien am frühen Montagmorgen ein, im Laufe des Tages entspannte sich die Lage, da auch die Winterdienste aktiv im Einsatz waren.

Doch Entwarnung gibt es noch nicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte vor allem für den Südwesten weitere Schneefälle an. Am Mittwoch und Freitag dringe der Schnee wieder in tiefere Lagen vor, am Wochenende soll es dann wieder milder werden.