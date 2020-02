Freudenstadt ÖPNV: Kein Freifahrschein für Bedürftige

Vieles dabei sei natürlich hypothetisch, sagte der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser. Genau da setzte auch die Kritik der Antragssteller an. Christina Nuss (Frauenliste) bewertete die gelieferten Zahlen auch als "horrend", bemängelte die für sie "sehr viele nicht ganz nachvollziehbare Annahmen" in der Rechnung. So fehlten ihr etwa konkrete Schüler- und Studentenzahlen ganz. Außerdem sei nicht klar, weshalb die Schülerkarten um 50 Prozent steigen sollen, nur weil sie dann kostenlos sind. Letztlich entspreche die bei den Ein-Euro-Tickets vorgenommene Berechnung nicht dem, was die Frauenliste eigentlich beantragt habe. Nuss bat vor der Abstimmung um eine "insgesamt transparentere Darstellung" und die Ausweisung bereits vorhandener Fördermittel. Nuss erwähnte zudem das Programm "Saubere Luft 2017 bis 2020", für das vom zuständigen Ministerium 130 Millionen Euro zur Verfügung gestellt würden. Reutlingen und Herrenberg seien bereits dabei, der Landkreis möge sich das ebenfalls überlegen, so die Kreisrätin. Den Ein-Euro-Tarif gebe es andernorts bereits.

Ernst Wolf: "Antrag ist zu teuer"

Franz Schweizer, Kreisrat und Geschäftsführer der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (VGF), sagte zu, die fehlenden Basiszahlen nachzuliefern, diese lägen vor. Man habe versucht, den Sachverhalt "relativ kompakt zusammenzufassen". Ansonsten seien die derzeit geltenden Tarife und Zahlen zugrunde gelegt worden.

In Anbetracht der hohen Zahlen war Ernst Wolf (FDP) der Meinung, dass weitere Erhebungen überflüssig sind. Die Verwaltung brauche keine "Beschäftigungstherapie". Der Antrag sei zu teuer. Uwe Hellstern (AfD) schlug vor, zumindest denjenigen Rentnern, die den Führerschein freiwillig abgeben, einen kostenlosen ÖPNV zur Verfügung zu stellen. Das wäre in seinen Augen auch günstiger. Geiser betonte, dass diese Personengruppe bereits jetzt ein Jahr lang kostenlos den Freizeitpass erhalte.

Gerhard Gaiser (SPD) verwies auf die Forderung seiner Partei nach einem 365-Tage-Ticket, das in anderen Landkreisen bereits eingeführt worden sei. Der Antrag wurde am Ende bei nur zwei Befürwortern und drei Enthaltungen mit großer Mehrheit abgelehnt.