Freudenstadt Nur eine scheinbare Stagnation

Freudenstadt/Baiersbronn. Landrat Klaus Michael Rückert hatte schon am Montag die guten Nachrichten für Tourismusminister Guido Wolf beim Standbesuch: "Wir sind dabei, in der Region noch weiter zusammenzurücken, um den Nationalpark weiter zu entwickeln. Es wird viel investiert, wir bekommen immer mehr Partner im Nationalpark. Eine Tourismus-Destination wie der Nationalpark über alle Grenzen hinweg ist (leider) einzigartig im Ländle. Und ich gehe davon aus, dass der nächste große Push mit der Eröffnung des Besucherzentrums im Nationalpark kommen wird." Als Highlights des Nationalparkprogramms nennt Rückert unter anderem das "Medical Wellness" im Hotel Teuchelwald in Freudenstadt.

Dass das Hotel Teuchelwald in Freudenstadt wieder am Start ist und durch einen Teilneubau jetzt 60 Zimmer hat, erleichtert Tourismusdirektor Michael Krause: "Wir werden bis Jahresende vermutlich 460 000 Übernachtungen haben – so wie im Vorjahr. Das ist nur eine scheinbare Stagnation, denn in den letzten anderthalb Jahren gab es fünf Hotels, die umgebaut wurden, was die Kapazität eingeschränkt hat. Diese Umbauten sind in diesem Jahr vorbei, so dass wir 2019 einen großen Zuwachs haben werden."

Bis zu 140 Betten seien ausgefallen, erläutert Krause. Doch die Hotellandschaft sei jetzt hervorragend aufgestellt – mit Vier-Sterne-Plus- und Vier-Sterne-Häusern stimme die Qualität. Ein weiter, wichtiger Impuls für den Tourismus ist das erweiterte Panorama-Bad. Betriebsleiter Tobias Degout gab am Dienstag bei der CMT zum ersten Mal die Zahlen für 2018 bekannt: Waren es im Vorjahr noch rund 333 000 Gäste, ist die Zahl jetzt auf 341 000 gestiegen. In diesem Jahr, so die Prognose, soll die Besucherzahl sogar um knapp 35 000 auf 375 000 steigen. Tourismusdirektor Krause: "Das Panorama-Bad lockt nicht nur die Menschen aus der Region, sondern wird auch zunehmend von Übernachtungsgästen genutzt." Degout: "Das Freibad, so unsere Beobachtungen, zieht im Sommer zusätzlich 200 bis 300 Gäste pro Tag ins Panorama-Bad. Dabei hatten wir das so nicht erwartet."