Freudenstadt Nun doch kein System für die Tonne?

Unzufrieden, aber trotzdem keine Lust auf Veränderung – wie passt das zusammen, außer durch die notorische schwäbische Bruddler-Mentalität? Berner interpretiert das so: "Das Prinzip Hoffnung, es könnte ja noch besser werden, ohne dass es zu Leistungseinbußen kommt." Aber: "Die Komfortzone" des Gewohnten wollten dafür nur die wenigsten verlassen.

Kreistag berät demnächst

Was die Verwaltung und der Kreistag mit dem Ergebnis machen, da ist der Landrat auch noch gespannt. Am 17. Dezember stehe das Thema auf dem Kreistag, die Ausschreibung des Auftrags müsse ja raus. Aber was ausschreiben? "Das wird sicher eine spannende Abwägung", so Rückert. Es gebe wohl zunächst eine Grundsatzentscheidung über das System und danach eine über die Einzelheiten. Es gebe auch Ideen, wie einzelne Kritikpunkte zumindest angegangen werden könnten. Die "Bandbreite der Entwicklungsmöglichkeiten" sei jedenfalls groß. Schnell umgewöhnen müssen sich die Einwohner ohnehin nicht. Das System, egal welches, tritt zum 1. April 2020 in Kraft.