Freudenstadt Nun Damenmode in früherem Drogeriemarkt

Freudenstadt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Julia Kostochka hat Peter Anklam von der Max Mode GbR. in der Loßburger Straße in Freudenstadt im ehemaligen Drogeriemarkt Müller sein drittes Bekleidungsgeschäft eröffnet. Doch anders als in den beiden anderen gibt es hier nicht nur Mode zu kaufen, denn das neueste Projekt ist ein Concept-Store mit einem Café. Wer hier einkauft, der kann auch an der Theke oder auf stylischen Bistrostühlen Platz nehmen und sich Espresso, Tee oder ein kühles Getränk servieren lassen. Zu den Getränken werden Snacks gereicht. Blickfang hinter der Theke ist ein alter steinerner Torbogen, der bei den Sanierungsarbeiten freigelegt und liebevoll restauriert wurde und der ein Stück Freudenstädter Baugeschichte erzählt.