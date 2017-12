Freudenstadt Notariate schließen zum Jahresende

Horb. Bis Ende Dezember hat das Notariat am bekannten Standort in der Horber Neckarstraße geöffnet. Danach ist dort für immer Schluss – Grund ist eine Reform des Notariatswesens.

Wer übernimmt künftig die Aufgaben des Notariats?

Statt der sechs Notariate in Horb, Freudenstadt, Dornstetten, Alpirsbach, Pfalzgrafenweiler und Baiersbronn gibt es künftig also nur noch drei selbstständige Notare – einen in Horb, zwei in Freudenstadt. In Horb ist künftig der bislang am Notariat angestellte Notar Markus Ettwein selbstständig an der Adresse Rauher Grund 13/1 auf dem Hohenberg tätig. In Freudenstadt arbeiten künftig Christoph Harryers (derzeit Notariat Bad Teinach-Zavelstein) und Jörg Franzke (derzeit Notariat Freudenstadt). Das teilte der Vizepräsident des Landgerichts Rottweil, Thilo Rebmann, mit.