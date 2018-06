Freudenstadt Nordstadt: Neues Quartierskonzept

Die Nordstadt gilt als ideal für das erste Projekt dieser Art. Das Quartier ist dicht bebaut. Ein Großteil der Immobilien, darunter viele Mehrfamilienhäuser, stammt aus den 70er-Jahren und dürften von der Dämmung her nicht auf dem aktuellen Stand sein. In direkter Nähe steht das Panoramabad, das mit seinem Blockheizkraftwerk den Bezirk mit Wärme mitversorgen könnte. Den Stadtwerken brenne aber auch das Thema E-Mobilität unter den Nägeln. Wie viel Stromkapazität müsste geschaffen werden? Und wo müssten die Ladestationen hin?

Experte: Extremwetterlagen nehmen zu

Endura-Geschäftsführer Pfeifer sagte Stadt und Bürgern neutrale Beratung ohne wirtschaftliche Interessen zu. Einzige Motivation für die Endura sei der Klimaschutz. Denn der Klimawandel sei nicht zu leugnen, bestenfalls noch einzudämmen. Extremwetterlagen wie in Waldachtal nähmen zu. Wer wünsche, erhalte eine seriöse Vergleichsrechnung, ob sich ein Anschluss an ein Nahwärmenetz für ihn lohne. Wer nur den Brennstoff rechne, mache einen Fehler. Rücklagen für einen neuen Brenner und Kaminfeger-Kosten würden oft vergessen, genauso die Pflicht beim Einbau neuer Heizungen, 15 Prozent über erneuerbare Energien zu erreichen. "Wer am Nahwärmenetz hängt, ist da komplett raus", so Pfeifer. Natürlich werde niemand gezwungen, sich anschließen zu lassen.

Die Fragerunde wurde munter genutzt. Ob die Stadt ein Förderprogramm auflege, bleibe abzuwarten, sagte Müller. Warum sind auch Mieter eingeladen worden? "Um Misstrauen vorzubeugen", so Pfeifer, "wir haben nichts zu verbergen." Außerdem sollten Mieter wie Eigentümer von Wohnungen genau so bescheid wissen, was geht. Auch um nachhaken zu können, sollten das Thema und die Fragebögen bei der Hausverwaltung versanden. Jeder zahle schließlich Nebenkosten.

Die Endura erhofft sich bei der Fragebogen-Aktion eine Rücklaufquote von 30 Prozent. Dies wäre "ein guter Durchschnitt". Erste Ergebnisse der Analyse könnten im Dezember vorliegen, der Abschlussbericht dann im März nächsten Jahres. Bürgermeisterin Hentschel sagte, sie sei auch gespannt auf das Ergebnis, und ob die Stadt durch einen strukturierten und moderierten Ansatz weiterkommt mit ihren Bemühungen, lokalen Klimaschutz zu betreiben. "Carsharing konnten wir in Freudenstadt bislang nicht etablieren", so Hentschel, "vielleicht klappt das ja, wenn wir es mit Elektromobilität kombinieren."