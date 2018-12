Freudenstadt Noch zu viel Reibungsverluste

"Großer Mehrgewinn für den ganzen Landkreis"

In Zukunft werde es wichtiger sein, auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der freien Träger von Jugendarbeit, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden zu koordinieren. Der Landkreis investiere derzeit schon viel in die Kinder- und Jugendarbeit, nicht aber in deren Vernetzung. Dafür sei ein Ansprechpartner notwendig, der dies in die Hand nehme. Dasselbe gelte für kreisweite Projekte, Veranstaltungen und Fachtagungen. Ein Kreisjugendreferent – die Kosten werden vom Landratsamt mit 63 000 Euro im Jahr beziffert – sei somit "ein großer Mehrgewinn für den ganzen Landkreis."

Übrigens: Freudenstadt sei der einzige Landkreis in Baden-Württemberg, der keinen obersten Jugendreferenten habe, hieß es. Möglicherweise gibt es zwei. Die Stelle im Schwarzwald-Baar-Kreis ist offenbar seit Jahren unbesetzt.