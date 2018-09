Freudenstadt Noch weiter zusammenwachsen

Die beiden Vereine bündeln die Interessen aus allen Bereichen wie Handel, Tourismus, Hotellerie und Gastronomie, Industrie, Handwerk, Dienstleistung, Vereine bis zu Privatpersonen. Eingeladen waren auch die Gemeinderäte und Amtsleiter. "Wir müssen in der Stadt mehr zusammenwachsen, nur so entstehen neue Ideen, die uns weiterbringen", so Geschäftsführerin Jana Bonig. Insgesamt kamen über 40 Gäste, die bis spät in den Abend, den Anlass für Gespräche nutzten. In den Geschäftsräumen des Mitgliedsbetriebs Bad & Heizung Müller durften die Teilnehmer schon vor der offiziellen Einweihung die neuen Räumlichkeiten besichtigen.

Firmenchef Michael Müller führte die Gäste durch das Gebäude und beantwortete eine Vielzahl von Fragen. Die Anwesenden zeigten sich erstaunt über die Größe des Betriebs. Viele kennen zwar das Unternehmen, kannten aber nicht das große Portfolio und das große Team von mittlerweile 45 Mitarbeitern. In den neuen Räumen ist nun genug Platz. "Wir sind noch nicht mit allem ganz fertig, weil wir die Arbeiten beim Kunden bevorzugt behandeln", erklärte Michael Müller. Arbeitsplätze und Aufteilung der Räume seien gemeinsam mit den Mitarbeitern geplant worden, dadurch seien moderne Arbeitsplätze entstanden, die auch einzelnen Bedürfnissen gerecht werden, erläuterte der Firmenchef. Der Betrieb wolle weiter wachsen und suche neue Mitarbeiter. Wer selbst das Haus besichtigen möchte, hat am 8. und 9. September jeweils von 11 bis 17 Uhr die Gelegenheit dazu. Neben der Einweihung der neuen Räume wird auch das 111-jährige Bestehen in der Carl-Zeiss-Straße 7 in Wittlensweiler gefeiert. Die Besucher erwartet dabei ein buntes Programm.

Im nächsten Jahr wird das Mitgliederfest von Freudenstadt-Marketing und HGV bei einem anderen Betrieb stattfinden. So sollen die Mitglieder vor Ort die Betriebe kennenlernen.