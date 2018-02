Freudenstadt Noch sechs Paletten auf Lager

Erstverteilung ist gesichert

Woran das liegt, erklärte jetzt Alexander Ludwig auf Anfrage unserer Zeitung. Es gebe derzeit einen bundesweiten Engpass, weil der Hersteller aus Asien nicht genügend Säcke liefere. Aus diesem Grund habe auch Remondis in Freudenstadt die Ausgabe rationiert. "Wir schauen, dass wir alle Gemeinden bedienen können", sagt Ludwig, denn nicht nur im Rathaus in Freudenstadt würden Rollen mit gelben Säcken ausgegeben. Zurzeit läuft die Jahresverteilung der Gelben Säcke im gesamten Landkreis. Dabei gebe es keinen Engpass, verspricht Alexander Ludwig. Bei der Erstverteilung würden Rollen mit 26 Säcken ausgegeben. Auf den Rollen die die Bürger in den Rathäusern bekommen, seien nur 13 Säcke, und nur diese Rollen seien knapp. In Freudenstadt scheint die Nachfrage nach den Gelben Säcken besonders hoch zu sein. "Erst am Montag haben wir 350 Rollen ausgeliefert", sagt Ludwig. Sechs Paletten Gelbe Säcke seien bei Remondis aber noch auf Lager. Ein Grund für die große Nachfrage sieht Ludwig auch darin, dass die Säcke oft für alle möglichen Zwecke benutzt werden, nur nicht für das Sammeln von Verpackungen nach dem dualen System.

Doch der Remondis-Chef kann beruhigen: Ab März oder April kommen die Säcke von einem Hersteller aus Europa. Die seien zwar etwas teurer, doch es könnten genügend geliefert werden, versichert Alexander Ludwig.