Freudenstadt Nikolaus in der Reithalle zu Gast

In der weihnachtlich geschmückten Halle warteten zahlreiche Zuschauer auf die Darbietungen. Die wochenlangen Vorbereitungen wurden von der voll belegten Tribüne mit viel Applaus belohnt. Den Anfang der Reitdarbietungen bildete in diesem Jahr eine klassische Dressurquadrille. Die als Engel verkleideten Reiter zeigten die Grundlagen der dressurlichen Ausbildung, wobei das Augenmerk auf der Abstimmung der Formationen lag.

Gut gefiel den Zuschauern auch die Vorführung der jüngsten Mitglieder des Vereins. Zwölf Kinder zeigten bei einer Voltigiervorführung, was sie das Jahr über gelernt haben. Anschließend fand ein "Jump and Run"-Wettbewerb statt. Die als Nikoläuse und Wichtel verkleideten Teams mussten abwechselnd einen kleinen Springparcours zu Pferd und zu Fuß hinter sich bringen.

Abschluss war eine rasante Kutschvorführung von Sven Genkinger, der dann auch noch als Höhepunkt den ­Nikolaus mit der Kutsche in die Halle chauffierte. Jedes Kind bekam ein Geschenk und konnte anschließend noch Ponyreiten, was auch gerne genutzt wurde. In gemütlicher Atmosphäre bei Punsch und Glühwein ließen Reiter und Zuschauer sowie die zahlreichen Helfer den Tag im Reiterstübchen ausklingen.