Freudenstadt Nikolaus besucht Reichsstraße

Freudenstadt. In vorweihnachtlichem Lichterglanz präsentiert sich in Freudenstadt auch die Fußgängerzone Reichsstraße. Die Einzelhändler haben zusätzlich eine weihnachtlich dekorierte Hütte aufgebaut, an der sich bis zum Nikolaustag, 6. Dezember, die Besucher stärken können. Dort gibt es herzhafte Suppen, Grillwürste, Waffeln, Kinderpunsch und Glühwein.