Freudenstadt (lsk). Eine große Kinderschar erwartete den Nikolaus mit seinem roten Mantel in der Fußgängerzone Reichsstraße. Schwer zu tragen hatte er an seinem mit Geschenken prall gefüllten Sack. "Von draußen vom Walde komm ich her", schallte es durch die Straße, und die Kinder hörten ehrfürchtig zu. Die jungen Besucher nahmen mit leuchtenden Augen ihre Geschenke entgegen. Eingeladen hatte den Nikolaus die Reichsstraßengemeinschaft, berichtete Andrea Göggel. Mit weihnachtlichen Liedern verschönerte die Jugend-Stadtkapelle den Nikolaustag. Auch der Kinderchor der Hartranftschule erhielt viel Applaus von den Besuchern. An einer Hütte konnte man sich mit Glühwein oder Punsch aufwärmen. Mit dabei war auch das Familien-Zentrum mit einem Stand.