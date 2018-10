Freudenstadt Nicht nur Pflichtaufgaben erfüllen

Das Wachstum der Stadt spiegelt sich auch in der Erschließung von neuen Baugebieten wider. Für das Gebiet Riedgasse Ost in Wittlensweiler gebe es ein großes Interesse an den 36 städtischen Bauplätzen, verkündete der OB. Im Haushalt 2019 sei für die Erschließung die zweite Rate von 820 000 Euro vorgesehen. Mit der Sonnenhalde in der Kernstadt habe man ein weiteres Angebot geschaffen, um den Trend des Wachstums fortsetzen zu können. In Dietersweiler würden 380 000 Euro in die Muggengärtlestraße investiert.