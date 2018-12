Freudenstadt Neuestes Werk: ein Verschwörungsthriller

Die Freude an der Filmkunst steht auch beim neuen Projekt im Mittelpunkt. Und in Sachen visueller Qualität und Handlungsinhalt ist die Messlatte wieder mindestens genauso hoch. "Es ist unser bisher umfangreichstes Projekt in allen Belangen", erzählt Fischer. "Libra" wird ein Verschwörungsthriller, in dessen Zentrum der erfolglose Journalist und Schriftsteller Martin Hochstätter steht. Es ist eine Geschichte um einen "uralten Geheimbund und eine Reihe aktueller Todesfälle". Das klingt ja mal richtig mysteriös, was sich die Drehbuchautoren Fischer und Kotschner da ausgedacht haben. "Es ist spannend, ein anderes Genre zu bedienen", erzählt Fischer. "Die Idee zu dem Thema gab es schon länger. Vor gut einem Jahr haben wir angefangen, das Drehbuch zu schreiben." Wichtig war den Autoren, dass es sich um einen Thriller mit Tiefgang handelt. Und so heißt es auch in der ersten kurzen Inhaltsbeschreibung geheimnisvoll: "Wo endet Gerechtigkeit – wo beginnt Vergeltung? Wie nah darf man der Wahrheit kommen? Oder ist es besser, schlafende Hunde zu wecken?"