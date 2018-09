Freudenstadt Neues System zeichnet die Schlagzahl auf

Parameter landen auf dem Swimtag-Konto

Die ID-Karte kann in allen Bädern, die das System führen, genutzt werden. "Selbst in Norwegen oder England", sagt Schebetka. Auch ältere Menschen können damit regelmäßig ihre Fitness überprüfen. So nutze in Skandinavien selbst eine 90-jährige Schwimmerin das System. Dass dieses problemlos zu Bedienen ist, habe eine dreiwöchige Testphase der Panorama-Bad Mitarbeiter gezeigt.