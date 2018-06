Freudenstadt Neues "Kurbähnle" mit mehr Dampf

Von Mai bis September ist das Bähnchen täglich zwischen 10 und 16.30 Uhr unterwegs, mit Pause zwischen 12 und 13 Uhr. Die Runde durch die Stadt dauert 30 Minuten. Mit 25 km/h zuckelt das Bähnchen durch Freudenstadt, da sieht man auch was von der Umgebung. Haltestellen sind an der Stadtkirche, am Lauferbrunnen und am Kienberg. Die letzten beiden Fahrten am Spätnachmittag binden auch den Stadtbahnhof an. Für Gäste bequem erreichbar sind so der Marktplatz und die Innenstadt, das Hotel Teuchelwald, der Rosenweg, der Skulpturenpfad, diverse Wanderwege, der Parkwald, der Kienberg mit dem Friedrichsturm und die Minigolfanlage. Das Kurbähnle kann außerdem für Gruppenfahrten gebucht werden.

Weitere Informationen: Telefon 07441/9 19 90