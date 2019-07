Freudenstadt Neuer Verein will mehr Kultur und Spaß in Stadt

Mithilfe von einem Team, das aus acht jungen und motivierten Mitgliedern besteht, wollen sie gemeinsam die Freudenstädter Kultur bereichern. Sie verfolgen dabei das Ziel, Konzerte, Veranstaltungen, aber auch Festivals nach Freudenstadt zu bringen, die es vorher in dieser Form noch nicht gegeben hat.

Ansgar Wörner, der inzwischen in Stuttgart Online-Medien-Management studiert, hatte bereits im Jahr 2016 gemeinsam mit seinem Kollegen Jens Gebert entsprechende Pläne initiiert. Unter Anderem organisierten sie gemeinsam mit dem Subiaco-Kino das erste Kurzfilmfestival in Freudenstadt, das gut bei den Zuschauern ankam. Anschließend gingen die beiden vorläufig getrennte Wege. Während Gebert studierte, war Wörner als Filmemacher für unterschiedliche Projekte tätig, bis er ebenfalls sein Studium in Stuttgart antrat. In dieser Zeit hat er viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt.

Neue Mitglieder sind willkommen