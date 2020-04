Freudenstadt Neuer Straßenbelag weist Mängel auf

Bei der Abnahme der Straße seien auf dem neuen Belag an der Ampel Unebenheiten festgestellt worden. An der Kreuzung Hischkopfstraße sei der Belag zu offenporig und grobkörnig gewesen, erläutert Müller. "Weder das Regierungspräsidium als Bauherr noch die Stadt Freudenstadt haben diese Arbeiten so abgenommen". Aus diesem Grund habe die Baufirma in diesen Bereichen die oberste Schicht des neuen Straßenbelags wieder abfräsen und neu einbauen müssen. In diesem Zusammenhang habe man sich entschlossen, gleich ein Stück der Hirschkopfstraße mitzumachen. Aus diesem Grund wurde auch die Hirschkopfstraße gesperrt. Weil die Arbeiten nur von kurzer Dauer sind, habe man auf eine vorherige Information der Anlieger verzichtet, so Rudolf Müller.

Auch kleinere Arbeiten werden noch erledigt