Freudenstadt Neuer Laser-Blitzer ist scharf

Laut Gerber gibt es verschiedene Typen von Überwachungs­­anlagen. Oft sieht man an den Straßen, zum Beispiel auch bei Hallwangen, Blitzer in Säulenform. In Freudenstadt hat man sich für einen anderen Typ entschieden. In dem Blechkasten an der Stuttgarter Straße wurde die Technik eingebaut, die früher im mobilen "Blitzerwagen" verwendet wurde. Das hat seinen Grund, wie Gerber erläutert. Die mobile Messtechnik hätte ertüchtigt werden müssen, doch für das stationäre Gerät sei sie noch ausreichend. Dehalb habe man jetzt für den "Radarwagen" eine neue Technik angeschafft, die mehr leisten kann. Eine Blitzersäule wäre an der Straße teurer gewesen, sagt Christoph Gerber. Durch den Techniktausch habe die Stadt Geld einsparen können.

Daten müssen ausgelesen werden

Der Kasten an der Stuttgarter Straße steht schon länger, musste jedoch noch eingerichtet werden, und die Stadt habe die gerichtliche Verwertbarkeit der Anlage nachweisen müssen. Den Standort habe man so festgelegt, dass das Bildmaterial auch auswertbar ist. Christoph Gerber will zwar nicht sagen, wie oft es an der Stuttgarter Straße schon geblitzt hat, versichert aber: "Das Ding funktioniert."

Der Kasten ist nicht etwa online an das Ordnungsamt der Stadt angeschlossen, sondern die Daten werden elektronisch gespeichert und müssen in einem gewissen Turnus ausgelesen werden, erklärt Gerber. Aber die gesamte Anlage ist alarmgesichert. Aufbrechen sei also zwecklos.