Freudenstadt Neuer Blick auf alten Waldlust-Prachtbau

Die Sicherungsarbeiten dienen einerseits der allgemeinen Verkehrssicherheit, andererseits schaffen sie auch für das Hoteldenkmal einen völlig neuen "Auftritt".

Die "Waldlust" werde nach Abschluss der Fällarbeiten wieder als Architektur-Monument in bevorzugter Lage hervortreten und sichtbar sein, so der Denkmalverein in einer Pressemitteilung. Es würden neue, ungewohnte Blickachsen auf das Gebäude frei. Sowohl aus dem Nahbereich wie auch aus mittlerer Entfernung oder sogar von der Stuttgarter Straße aus. Seit Jahren sei es ein beharrlich verfolgtes Anliegen der Denkmalfreunde gewesen, dass der zwar in die Jahre gekommene, etwas ramponierte, aber immer noch mondäne Prachtbau aus der Belle Epoque wieder seine herausragenden Standortqualitäten zeigen darf, so der Verein. Das Luz-Hotel Waldlust, das vornehmste Haus dieser Hoteldynastie, galt lange Zeit als das "schönstgelegene Hotel im Schwarzwald". Zahlreiche Ansichten, Fotografien und stilisierte Hoteldarstellungen zeigen dieses geradezu majestätisch an der Bergflanke thronende Grandhotel. Als aber im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts der Niedergang des Hauses einsetzte, und auch die Pflegearbeiten in der Waldlust-Parkanlage rarer wurden, gewann die Natur die Oberhand.

Als der Hotelbetrieb 2005 schließlich ganz zum Erliegen kam, war das einstige Nobelhotel von einem grünen Gürtel fast schon verhüllt. Vor allem die großen Bäume entlang der Fassade reichten bis zum Dachfirst.