Freudenstadt Neue Retter starten in ihre Ausbildung

Dieter Dettinger, stellvertretender Kreisgeschäftsführer, hieß die neuen Auszubildenden in der DRK-Familie willkommen: "17 Auszubildende, davon 14 im Rettungsdienst, wir sind als Ausbildungsbetrieb gewachsen", stellt er fest. Einige der Auszubildenden seien über das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) zum DRK-Kreisverband Freudenstadt gekommen und haben sich dann für eine Ausbildung entschieden. Im November 2016 kam Joy Müller zum DRK-Kreisverband und absolvierte dort ihr FSJ. "Ich hab noch verlängert, weil es mir so gut gefallen hat", erzählte die 19-Jährige, die nun die Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel im DRK-Kleidershop begonnen hat. Julienne Schoch interessierte die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen, die die 19-Jährige nun beginnt. Dabei wird sie die unterschiedlichen Abteilungen und Bereiche des Kreisverbands kennenlernen.

Sechs neue Notfallsanitäter-Azubis führte Roland Heller, Leiter des Rettungsdienstes, in ihr künftiges Aufgabengebiet innerhalb der dreijährigen Ausbildung ein. Sonja Schwendemann ist 23 Jahre alt und kommt aus Alpirsbach. "Ich habe als Sani angefangen und es gefällt mir sehr gut", wird die Auszubildende zitiert. Einen langen Weg nimmt Anika Weiß jeden Tag auf sich, denn sie kommt aus Egenhausen (Kreis Calw) nach Freudenstadt. Die 20-Jährige hat sich vor rund zwei Jahren über den Beruf Notfallsanitäter informiert und begann ihr FSJ beim Kreisverband, was ihr so gut gefiel, dass sie sich für die Ausbildung entschied.

Einen Wunsch erfüllt