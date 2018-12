Freudenstadt Neue Mitglieder im Ortsvorstand

Alexander Plaz, Betriebsratsvorsitzender von Bosch Rexroth in Horb, berichtete: "Bei uns zeigen besonders die Kolleginnen und Kollegen in Schicht ein hohes Interesse an der Möglichkeit von acht zusätzlichen freien Tagen." Dies zeige, wie Schichtmodelle die Beschäftigten belasten.

Eine weitere Möglichkeit, das Zusatzgeld in Zeit umzuwandeln, besteht bei der Betreuung von Kindern unter acht Jahren. Dazu berichtete Dorothee Diehm für das Unternehmen Wagon Automotive in Nagold: "Bei Wagon sind viele Eltern an den zusätzlichen Tagen interessiert, da sie gerade beim Übergang vom Kindergarten zur Schule die Betreuung neu organisieren müssen und dies sich nicht immer leicht bewerkstelligen lässt".

Neben diesen Themen informierte die erste Bevollmächtigte Dorothee Diehm über die aktuelle Mitgliederentwicklung und gab einen Rückblick über das Jahr der IG Metall Freudenstadt.