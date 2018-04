Freudenstadt Neue Leuchten: Am Ende steht nur Provisorium

Damit war der Grundstein für eine lange und teils immer wieder gleichlautende Diskussion gelegt, in deren Verlauf sich nahezu alle Stadträte zu Wort meldeten, viele sogar mehrfach. Nachdem verschiedene Stadträte Kritik am Licht, vor allem an der Blendwirkung der Musterleuchten geäußert hatten, versprach Uwe Knappschneider, dass es zwischen dem Licht aus den Leuchten an der Loßburger Straße und den neuen Leuchten am Marktplatz keinen Unterschied geben werde. Das erfordere schon allein die Verkehrssicherheit. Die Verwendung der Leuchten von der Loßburger Straße würde das Gesamtbild des Marktplatzes durchschneiden.