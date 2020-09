Freudenstadt Kreis will kommunale Pflegekonferenz einberufen

Die Pflegekonferenz als Netzwerk soll Probleme aufzeigen und Lösungen finden, auch im Verbund mit anderen Kreisen. Einerseits sollen Strukturen geschaffen werden, die es Senioren erlauben, so lange wie möglich zu Hause zu leben. Auch sollen die Wohnbezirke in den Städten und Gemeinden entsprechend gestaltet werden. Dennoch werde der "bereits jetzt hohe Bedarf an Pflegekräften" in den nächsten Jahren weiter steigen. So soll es auch Aufgabe der Konferenz sein, junge Menschen für einen Pflegeberuf zu interessieren. Außerdem sollen Pflegehelfer zu Pflegefachkräften weitergebildet werden.

Laut Landratsamt sei die Bereitschaft von Ehrenamtlichen groß, sich in einer Pflegekonferenz zu engagieren. Eingebunden werden sollen außerdem alle "lokalen Akteure", die sich in diesem Bereich betätigen, also auch Pflegeheime und -dienste. Es gehe um eine abgestimmte und bedarfsgerechte Weiterentwicklung von ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege sowie ergänzender Hilfen für Senioren und deren Angehörige. Auch bürgerschaftliches Engagement sei gefragt.

Das Projekt - vielmehr die Förderzusage des Landes - ist zunächst auf 18 Monate befristet. Das weckte ungute Erinnerungen bei manchem Kreisrat. Julian Osswald (CDU) sagte, das Land schiebe mit Zuschüssen gerne neue Vorhaben an, um sich dann wieder aus der Finanzierung zu verabschieden. Dann blieben die Kosten an den Kreisen und Kommunen hängen. Landrat Klaus Michael Rückert schob nach, wahrscheinlich sei Baden-Württemberg in dieser Disziplin "sogar Weltmeister".

Diabeteswochen wieder im Herbst

Zwischenbilanz der Arbeit der Kommunalen Gesundheitskonferenz zog in der Sitzung Anja Ruf von der dortigen Geschäftsstelle. Sie beackter unter anderem Themen wie Gesundheit von Kindern durch Ernährungs- und Bewegungskurse, Weiterbildungen von Ärzten, die Anwerbung von jungen Medizinern und Hebammen und betreut Selbsthilfegruppen. Wegen Corona seien viele der Aktivitäten zuletzt zum Erliegen gekommen. Ziel sei es, deren Arbeit nun bald wieder "hochzufahren", wie es der Landrat formulierte. Die Diabeteswochen werde es im Herbst wieder geben, sagte Anja Ruf. Die Veranstaltungsreihe ist geplant vom 9. bis zum 20. November.

Heinz Hornberger (CDU) sagte, Ziel müsse es sein, junge Ärzte und Zahnmediziner für die Region zu gewinnen, was Margarete Rebholz (FDP) ebenfalls so unterstrich. Denn wenn in naher Zukunft viele ältere Ärzte in Ruhestand gingen, drohe dem Landkreis "eine mittlere Katastrophe". Laut Landrat Rückert seien die Möglichkeiten für den Kreis jedoch begrenzt, niedergelassene Ärzte anzuwerben.