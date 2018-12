Freudenstadt Naturpark kündigt Wildbret-Vermarktung an

Die Naturpark-Wirte im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sind ein Zusammenschluss von rund 50 Gastronomen und Hoteliers, die bei ihren Angeboten vor allem auf regionale Zutaten setzen. "Wir freuen uns über drei neue Mitglieder", sagte Vorsitzender Rolf Berlin zum Auftakt. Hinzugekommen sind das Museumsrestaurant Hofengel im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach, die Kaminstube des Hotels Dollenberg und die Renchtalhütte, beide in Bad Peterstal-Griesbach.

In seinem Rückblick zog Berlin Bilanz über die erfolgreichen gemeinsamen Aktionen im Jahr 2018, an denen sich jeweils eine Vielzahl der Wirte beteiligt hatte. So boten sie von Januar bis März Schwarzwälder Traditionsgerichte an. "Damit sollten wir weitermachen", empfahl Berlin. "Für uns ist das eine Steilvorlage, alte vergessene Gerichte neu zum Leben zu erwecken und die Speisekarten zu bereichern."

Die Slow-Food-Messe in Stuttgart markierte den Startschuss für eine mehrwöchige Aktion mit dem neuen Partner Schwarzwaldmilch: Die Naturpark-Wirte konnten auf mehr als einer Million Weidemilch-Packungen werben, gepaart mit einem Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer Genuss-Dinner mit Übernachtung bei den teilnehmenden Betrieben gewinnen konnten. Im Herbst boten die Gastronomen während ihrer Streuobst-Aktionswochen Spezialitäten aus Apfel, Birne, Zwetschge, Quitte und Co. Für 2019 denken die Wirte bereits über Aktionswochen zu Wild oder zur Speisezubereitung mit Bier nach – neben einer weiteren Aktion mit Schwarzwälder Traditionsgerichten.