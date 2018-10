Freudenstadt Nationalpark-Zweiteilung: Diskussion über Verbindung

"Es ist absolut wünschenswert, dass der Nationalpark zu einer Fläche zusammenwächst", sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) unserer Zeitung. Dadurch könnte er "besser genutzt, bewirtschaftet und vermarktet werden". Bisher trennt ein fünf bis sechs Kilometer breiter Waldstreifen den Nord- vom Südteil des Parks.

Vorangetrieben wird die Diskussion vom Vorsitzenden des Nationalparkbeirats, dem früheren EnBW-Chef Gerhard Goll (CDU). "Die Zweiteilung war von Anfang an kleinkariert und Murks", schrieb er in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) – und fordert eine Korrektur noch in dieser Legislaturperiode.

Ob es dazu kommt, ist aber fraglich. Denn aus dem Umfeld von Forstminister Peter Hauk (CDU) heißt es, er werde eine Zusammenlegung nur billigen, wenn die Parkfläche sich insgesamt nicht ausdehne. Das bewirtschaftete Waldstück, das den Lückenschluss ermöglicht, umfasst 2900 Hektar und hat einen Schätzwert von 60 Millionen Euro.