Freudenstadt Nationalpark: Lotharpfad besonders beliebt

Vom Seibelseckle zum Dreifürstenstein oder Kieneck waren beispielsweise rund 400 Gäste unterwegs. Auf den Wegen vom Ruhestein Richtung Bannwald, vom Parkplatz Plättig Richtung Luchs- und Wildnispfad sowie von den Allerheiligen-Wasserfällen aufwärts in Richtung Kloster wanderten jeweils zwischen 600 und 800 Personen.

"Die meisten Gäste konnten wir aber am Parkplatz Lotharpfad zählen, von dem aus es mehr als 1100 Besucher in das Gebiet des Nationalparks zog", sagt Rüede. Auch bei früheren Zählungen landete der Erlebnispfad oft oben in der Gästestatistik. Sehr viel ruhiger war es am Buhlbachsee mit rund 100 Passanten, zwischen Herrenwies und der Badener Höhe mit gut 70 Personen und am Huzenbacher See mit nur 50 Besuchern.

"Erfreulich war für uns, dass bei dieser Zählung nur noch rund ein Fünftel der Hunde nicht angeleint waren, schon weniger als bei der letzten großen Zählung. Diese Tendenz ist uns sehr wichtig, da Wildtiere nur bei striktem Einhalten des Wegegebotes die Schutzzonen abseits der Wege auch wirklich als stressfrei und geschützt erleben können", so Rüede. In den kommenden Wochen will er mit seinem Team die Daten nun weiterverarbeiten.

Auch Zählung im Winter geplant

Jetzt wird versucht, die Gesamtbesucherzahl zu ermitteln. Das sei allerdings schwieriger, als das Besucheraufkommen an einzelnen Punkten zu zählen. Beispielsweise könne man auf einer Route an mehreren Zählpunkten vorbeikommen – speziell Fahrradfahrer legen große Strecken zurück. Wenn jemand entlang der Grenze des Gebiets wandere, dann gehe er meist auch mehrfach in den Park hinein und wieder hinaus, erläutert der Nationalpark-Mitarbeiter.

Anfang kommenden Jahres plant Rüede außerdem noch eine Zählung im Winter, denn "schließlich wird der Nationalpark da nochmal ganz anders genutzt", sagt er.