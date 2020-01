Freudenstadt Narren läuten beim Abstauben Fasnet ein

Auch in Freudenstadt kommt die Fasnet diesmal nicht zu kurz, so Zunftmeister Wittnebel. Das bunte Treiben beginnt am 8. Februar mit der Kinderfasnet in der Turn- und Festhalle. Die Narrenmesse startet am 14. Februar. Danach findet der Brauchtumsabend in der Turn- und Festhalle statt. Tags darauf startet um 14 Uhr der große Umzug durch die Stadt. Am "schmotzigen" Donnerstag wird wieder das Rathaus gestürmt. "Da hollen wir den Schultes vom Schreibtisch weg", versprach Wittnebel. Auch sonst stehen wieder viele Ausfahrten an. Vor und nach dem Maskenabstauben feierten die Narren im "Wagstadel" den Beginn der neuen Saison.