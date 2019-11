Freudenstadt/Nagold 651 Ausbildungsstellen sind unbesetzt

Top Ten der gemeldeten Ausbildungsstellen

"Die knapp 4500 gemeldeten Ausbildungsstellen zeigen, dass unsere Betriebe dringend Fachkräfte benötigen und deshalb weiter auf eigene Ausbildung setzen", so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann. Den rückläufigen Trend auf der Bewerberseite führt Lehmann insbesondere auf die demografische Entwicklung mit rückläufigen Schulabgängerzahlen zurück. Obwohl es deutlich mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unversorgte Bewerber gebe, sei es nicht allen Bewerbern gelungen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Die Gründe hierfür seien vielschichtig. So könnten beispielsweise Ausbildungsplätze, die weit abgelegen sind, von Jugendlichen ohne Führerschein schlecht erreicht werden. Oft erfüllten die Bewerber aber auch nicht die Anforderungen der Betriebe oder sie interessieren sich nur für einen ganz bestimmten Beruf. Um noch mehr Ausbildungssuchende und Betriebe zusammenzubringen, sei auf beiden Seiten mehr Kompromissbereitschaft gefragt, so Lehmann.