Freudenstadt Nachbarn senken Kreisumlage

Für Investitionen sind 12,4 Millionen Euro veranschlagt. Einen Schwerpunkt bildet mit 3,7 Millionen Euro die Ausstattung und der Umbau der beruflichen Schulen.

Ähnliches Bild im Kreis Rottweil : Nach 30,5 Prozentpunkten in 2017 sinkt die Abgabequote 2018 auf 29,25 Punkte. Dennoch rechnet der dortige Kämmerer mit 60 Millionen Euro Kreisumlage, 4,5 Millionen mehr als in 2017. Der Haushalt umfasst 194,5 Millionen, 2,3 Millionen Euro sollen an neuen Schulden aufgenommen werden.

Die 137 000 Einwohner verteilen sich im Kreis Rottweil auf insgesamt 21 Städte und Gemeinden. Geplant ist übrigens eine Digitalisierungs-Offensive für alle Schulstandorte in Kreisregie.

In Freudenstadt wurde die Kreisumlage von 32,7 auf 32 Prozentpunkte gesenkt. Das Gesamtvolumen des Etats liegt bei 149 Millionen und damit um ein Viertel niedriger als im Umland. Der Kreis besteht aus 16 Städten und Gemeinden, in denen etwa 116 000 Einwohner leben.

Im Land liegt der Durchschnitt der Kreisumlage bei 31,45 Prozent.