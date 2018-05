Freudenstadt Nach Werbe-Karriere ehrenamtlich voll durchgestartet

Das war durchaus nicht sein einziges kulturelles und gesellschaftliches Engagement. Denn nach einer steilen Karriere in der Werbebranche startete Hans-Joachim Drenk in Freudenstadt ehrenamtlich voll durch. Der Jubilar bezeichnet sich im Gespräch mit unserer Zeitung schmunzelnd als "niederrheinischer Schwabe". Er kommt ursprünglich aus Uerdingen, wo er Mitte der 50er-Jahre eine kaufmännische Lehre beim Weinbrand-Hersteller Dujardin absolvierte. Ein betriebswirtschaftliches Abendstudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Düsseldorf mit dem Abschluss als Diplom-Betriebswirt folgte.

Danach besuchte Drenk zwei Jahre lang berufsbegleitend die Werbefachschule in Köln. Anschließend ging er als Werbeassistent zu Persil in Düsseldorf. "Das war eine wichtige Etappe in meiner Marketing- und Werbe-Laufbahn", sagt Drenk. Drei Jahre arbeitete er in einer Werbeagentur und wurde dann 1966 "beim allerersten Gespräch vom Fleck weg als Product Manager für Nutella bei Ferrero in Frankfurt engagiert". Als erster Ausländer wurde Drenk in die Ferrero-Zentrale nach Turin berufen und arbeitete dort als Marketing-Group Head der New Products Division. Vor allem aus familiären Gründen kehrte Drenk nach Deutschland zurück und wurde Marketingdirektor in einer Brauerei. Schließlich betrieb er mit Harald Kraume eine Werbeagentur mit Kunden wie Lufthansa und Opel.

Nach dem Verkauf der Werbeagentur zog Drenk nach Freudenstadt, wo er nun seit 30 Jahren lebt und sich vielfältig engagierte. In den Jahren nach der Wende half er als Senior-Experte ehrenamtlich verschiedenen Unternehmen in Weißrussland, Litauen und Ostdeutschland beim Aufbau von Vertriebsstrukturen. Besonders umfangreich war Drenks Engagement im Vorfeld der 400-Jahr-Feier Freudenstadts 1999.