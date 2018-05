Freudenstadt. Auf dem Kundenparkplatz des Kauflands in der Max-Eyth-Straße in Freudenstadt ist am Samstag ein Unbekannter nach einem Parkrempler einfach weitergefahren. Zwischen 19.30 und 20 Uhr stand ein VW Golf im linken Bereich des unteren Parkdecks. Nach seiner Rückkehr stellte der Autobesitzer Lackschäden an der Fahrertür und der Tür hinten links fest. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 07441/ 53 60 bei der Polizei melden.