Freudenstadt Nach Leichen-Fund: Keine Hinweise auf ein Verbrechen

Bei den Verletzungen handele es sich um sogenannte "postmortale Druckstellen", die also erst nach dem Tod aufgetreten sind und durch die Liegezeit des Leichnams verursacht worden seien. Sie deuteten außerdem auf einen Sturz hin. Wie berichtet, hatte der Körper eine Wunde am Kopf.

Eine eindeutige Todesursache stehe noch nicht fest. Hierzu muss noch das chemisch-toxikologische Ergebnis der Untersuchungen abgewartet werden.

Mann bereits in der Nacht gestorben

Wie berichtet, hatte ein Passant den leblosen Mann am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in der Bahnhofstraße gefunden. Der Körper lag in einem Blumenbeet direkt vor einem Mehrfamilienhaus. Die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Freudenstadt war als erstes vor Ort, konnte aber keine Lebenszeichen mehr feststellen. Offenbar war der Mann bereits in der Nacht gestorben.

Kriminaltechniker der Kripo in Calw sperrten daraufhin den Bereich der Bahnhofstraße weiträumig ab und untersuchten den Fundort nach möglichen Spuren.

42-Jähriger hatte keinen festen Wohnsitz

Die Identität des Mannes sei eindeutig festgestellt worden. Es handele sich um einen 42-Jährigen Mann.

Nach bislang unbestätigten Informationen soll der Mann gesundheitliche Probleme gehabt haben. Demnach lebte er wohl zeitweise in Freudenstadt, soll zuletzt aber keinen festen Wohnsitz mehr gehabt haben.