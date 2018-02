Freudenstadt Nach Eklat: Verständnis für Bürgermeisterin

"Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus", sagt Wolfgang Tzschupke, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FWV). Die beiden Vertreterinnen der Bürgeraktion-Fraktion, Elisabeth Gebele und Bärbel Altendorf-Jehle, hätten sich "besser an dieses alte Sprichwort erinnert und selbstkritisch gefragt, weshalb unserer Bürgermeisterin der Kragen geplatzt ist".

Ständiges Nachkarten nervt auch Stadträte

In Tzschupkes Augen sei die Wortwahl von Hentschel "nicht gerade besonders diplomatisch" gewesen. Doch wer in den Sitzungen des Gemeinderats erlebt habe, wie Gebele mitunter ihre Einwendungen und ihre Kritik an der Arbeit der Verwaltung formuliere, der könne für Hentschels Reaktion "Verständnis" haben. Der Vorwurf lasse sich nicht halten, Hentschel habe Gebele aufgefordert, "die Klappe zu halten". Deshalb wäre es für die FWV "im Interesse aller Beteiligten wünschenswert", wenn Gebele "und ihre Sekundantin" Altendorf-Jehle einsehen würden, dass sie sich in dieser Angelegenheit "verrannt" hätten. Leider gebe es in den Sitzungen des Gemeinderats "immer wieder mal verbale Entgleisungen", nicht nur auf Seiten von Gemeinderäten. Die Freien Wähler seien daher der Auffassung, dass dieser aktuelle Vorfall "für jeden von uns Anlass sein sollte", das eigene Verhalten und die eigenen Diskussionsbeiträge "regelmäßig kritisch zu hinterfragen".