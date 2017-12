Freudenstadt Nach Droh-Mails: Schulpsychologen nehmen Arbeit auf

Nach der Aufregung in der vergangenen Woche lief der Unterricht am Montag ganz regulär ab, wie der geschäftsführende Schulleiter des beruflichen Schulzentrums, Armin Wüstner, unserer Zeitung sagte. Es habe nur ganz wenige Entschuldigungen wegen Verunsicherung durch die Vorfälle gegeben.

Spezialisten für Krisensituationen

Die Polizei sei am Montag nicht mehr in den Schulen gewesen, dafür hätten vier Vertreter von schulpsychologischen Beratungsstellen ihre Arbeit aufgenommen. Die schulpsychologische Beratung habe man nach der zweiten Droh-E-Mail am Freitag informiert, so Wüstner. Schüler, Lehrer oder Verwaltungsangestellte der Schule könnten sich an die Spezialisten für Krisensituationen wenden. Dies werde auch in Anspruch genommen, berichtete der Schulleiter. Laut Wüstner hätten die Schulpsychologen am Montag schwerpunktmäßig mit den Klassen des Technischen Gymnasiums der Heinrich-Schickhardt-Schule gesprochen, nachdem diese durch die Drohungen in den Fokus gerückt seien.