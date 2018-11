Freudenstadt Musikschule und Info-Punkt erhalten weiter Zuschüsse der Stadt

Seit 2016 zahlte die Stadt maximal 30 000 Euro pro Jahr. Der Zuschuss war jedoch an den Landeszuschuss zu den Personalkosten geknüpft. Zur Qualitätssicherung der Lehre gab es zusätzlich 8000 Euro. Der bisher variable Zuschuss wird ab nächstem Jahr in eine Festbetragsförderung von 30 000 Euro umgewandelt. Die 8000 Euro zusätzlich sollen beibehalten werden, so dass unter dem Strich 38 000 Euro stehen. Außerdem wird die Kaltmiete für das städtische Gebäude in der Bismarckstraße in Höhe von 12 000 Euro jährlich erlassen. Ferner verpflichtet sich die Stadt, ein etwaiges negatives Betriebsergebnis der Musik- und Kunstschule bis maximal 5000 Euro auszugleichen.

Stadtrat Stefan Langrehr (CDU) freute sich, dass sich bei der Förderung der Musik- und Kunstschule alle Stadträte einig sind. Keine Schule in der Region habe so große Erfolge und einen so niedrigen Zuschussbedarf. Geld gibt es auch weiter für den Info-Punkt am Stadtbahnhof, ein Inklusionsprojekt der Erlacher Höhe und des Diakonieverbunds Dornahof. 2012 hatte der Gemeinderat die Untersützung des Projekts beschlossen. Der Betrag von 55 000 Euro verteilt sich auf den Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus, das Baurechts- und Ordnungsamt sowie das Haupt- und Personalamt.

OB Julian Osswald bezeichnete den Info-Punkt als eines seiner Lieblingsprojekte. Die Mitarbeiter am Stadtbahnhof seien freundlich und eine wichtige Anlaufstelle für die Gäste, die nach Freudenstadt kommen.