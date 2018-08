Freudenstadt Museumsfest ein voller Erfolg

Betagte Traktoren begeistern Jung und Alt. Dies zeigte sich wieder am Wochenende, als sowohl in Schwarzenberg als auch in Dietersweiler große Traktortreffen stattfanden. Immer am letzten Augustwochenende kommen in Dietersweiler rund um das Dorfmuseum Besitzer und Liebhaber alter und neuer Traktoren zusammen, um ihre Lieblinge zu präsentieren, gemeinsam ihrem Hobby zu frönen, um als Krönung rund um den Ort eine Traktorrundfahrt zu unternehmen und um anschließend im Dorfmuseum zu feiern.

Eines allerdings war in diesem Jahr anders: Statt des gewohnt sonnigen und warmen Wetters hatten die Besucher und vor allem die Traktorfahrer mit Regen und kühlen Temperaturen zu kämpfen. Der guten Laune, der Freude an dem gemeinsamen Hobby und am gemütlichen Zusammensitzen im Dorfmuseum tat dies allerdings keinen Abbruch. Die Fahrer und die zahlreichen Mitfahrer auf den Traktorgespannen hatten sich entsprechend mit Regenjacken und Schirmen – teilweise wurden auch große Sonnenschirme zweckentfremdet eingesetzt – und wärmerer Kleidung passend ausgestattet.

An der Schlepperrundfahrt beteiligten sich mehr als 60 Fahrer mit ihren Traktoren – vom ältesten und beeindruckend gut erhaltenen Oldtimer, einem Lanz Glühkopfbulldog Baujahr 1936, den Kurt Mayer aus Bösingen präsentierte, bis zum neuesten und nicht minder beeindruckenden Schlepper, einem 2016 erbauten, 78 PS starken Claas Elios von Gerald Wölfel aus Wittlensweiler.