Freudenstadt Museum beeindruckt EU-Kommissar

Freudenstadt. In seinem Haus im Freudenstadt hütet der über 80-Jährige Horst Bäuerle einen Schatz der ganz besonderen Art – mehrere tausend Grenzsteinzeugen. Das sind kleine Scheiben oder Tafeln aus Stein, Porzellan oder Glas, die früher in die Erde eingelassen wurden, um den genauen Grenzverlauf sicher und unverrückbar zu verbürgen. Und gleichsam nebenbei wollte der frühere Vorsitzende des Beamtenbunds Bäuerle gemeinsam mit EU-Kommissar Günther Oettinger eines historischen Datums gedenken: 200 Jahre Landvermessung in Baden-Württemberg.

"Oettinger ist einer der wenigen Politiker Baden-Württembergs, der mein Museum noch nicht gesehen hat", sagt Gastgeber Bäuerle launisch. "Ich habe selbst noch Land vermessen und Zeugen aus der Erde gegraben", berichtet er nicht ohne Stolz.

Sage und schreibe 4700 Grenzsteinzeugen, auch Marksteinzeugen genannt, hütet er in seinem Haus. Im Gegensatz zu den massiven oberirdischen Grenzsteinen sind die Zeugen in der Erde eher klein, viele kaum größer als eine Münze, manche haben immerhin Postkartenformat, meist ist der Name der Gemeinde und eine Jahreszahl darauf vermerkt. Rund 60 Zentimeter tief habe man sie in die Erde gelassen. Die "Zeugen" waren von enormer Wichtigkeit, wenn etwa "Grenzfrevler" die oberirdischen Marksteine verrückt hatten, um so etwa einer Gemeinde Gebietsgewinne zu erschwindeln.