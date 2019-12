Freudenstadt Müllabfuhr kommt zwischen den Jahren

Damit die Zeit zwischen der letzten Abfuhr im Dezember und der ersten im Januar nicht zu lange wird, werden Restmüllbehälter zusätzlich geleert. So kommt die Müllabfuhr in der Gesamtgemeinde Bad Rippoldsau- Schapbach am Samstag, 4. Januar, zusätzlich. In den Baiersbronner Ortsteilen Friedrichstal, Buhlbach, Mitteltal, Obertal und Sommerseitenweg wird der Abfall bereits am Freitag, 27. Dezember, abgefahren. In den Freudenstädter Ortsteilen Christophstal, Frutenhof, Grüntal und Wittlensweiler ist ebenfalls am 27. Dezember Abfuhr, in Kniebis und Zwieselberg am Samstag, 4. Januar.