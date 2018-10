Freudenstadt Müll-Umfrage: Heute geht’s los

Kreis Freudenstadt (vr). Die Premiere startet: Heute beginnt die groß angelegte Bürgerbefragung des Landkreises Freudenstadt zum künftigen Sperrmüll-Sammelsystem. Die Internetseite mit dem Fragebogen ist freigeschaltet. Die Umfrage dauert bis zum 11. November. Bürger sollen sieben Fragen zum Thema Sperrmüll-Abfuhr beantworten. Laut Landratsamt dauere es 90 Sekunden, seine Meinung kundzutun. Wer will, kann seine Meinung auch in einem kurzen Text bekunden. Die Teilnahme ist zu 100 Prozent anonym, Daten werden nicht gespeichert, versichert die Behörde. Wer kein Internet hat, kann trotzdem an der Umfrage teilnehmen. Unter der kostenlosen Service-Nummer 0800/9 63 85 27 kann der Fragebogen auch auf Papier angefordert werden. Rund 50 000 private Haushalte gibt es im Landkreis Freudenstadt. Das Landratsamt hofft bei seiner ersten Bürger-Befragung auf möglichst viele Teilnehmer, um ein aussagekräftiges Bild darüber zu erhalten, welches System sie wollen.