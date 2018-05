Freudenstadt Müll überschwemmt die ganze Welt

Aber unsere Schule ist nur ein winziger Teil, der "verschmutzt" wird. In den Meeren, an den Stränden und natürlich auch in den ganzen Städten liegt Müll. Der ganze Abfall, der an den Stränden liegen bleibt, wird nachher ins Meer gespült. Darum werden viele Urlauber und Badegäste gebeten, ihre Essensreste und Papiere mitzunehmen. Aber leider achten viele immer noch nicht darauf und deshalb gibt es mittlerweile "Müllinseln" im Meer, die teilweise neun- bis zehnmal so groß sind wie Deutschland.

Viele Fische, Meeresvögel oder andere Tiere, die im Meer leben, fressen diesen Abfall und sterben daran. Andere Meerestiere (wie Robben) bleiben in Fischernetzen oder Hainetzen hängen und ersticken. Mittlerweile fressen Insekten, darunter bestimmte Motten und Raupen, Plastikmüll und zersetzen diesen. Na immerhin. In den Städten liegt überall Abfall herum, deshalb gibt es schon Schlagzeilen wie "Stuttgart braucht eine Müllpolizei". Also, ich passe in Zukunft besser auf, wo ich meinen Müll liegen lasse. Und du?

Die Autorin besucht die Klasse 7c des Kepler-Gymnasiums Freudenstadt.