Freudenstadt Mountainbike-Elite gibt sich Stelldichein

Noch mal ein letzter Test vor dem Finale

Zum anderen findet in Kürze ein Testrennen in Tokio auf dem Olympiakurs 2020 statt, und das kommende Rennen ist auch hier eine Art Generalprobe für viele Starter, aber ebenso eine Möglichkeit, bereits ein Jahr vor den Deutschen Meisterschaften die Strecke kennen zu lernen.

Und auch in Sachen Bundesliga ist Freudenstadt noch einmal ein letzter Test als dritte Station vor dem Finale beim Wäldercup kommende Woche in Titisee. Am Samstag, 21. September, macht der Nachwuchs den Auftakt mit dem neunten von zehn Wertungsläufen im Schwarzwälder Mountainbike-Cup. Auch diese Rennen stehen unter dem Motto "Generalprobe", denn das Finale dieses Cups findet ebenfalls in Titisee beim Wäldercup statt.

Die mehr als 300 Meldungen in den Klassen von U 7 bis U 19 machten sogar eine Vorverlegung des Zeitplans um eine Stunde auf 12 Uhr nötig, um alle Rennen der Kinder und Jugendlichen vor den beiden internationalen Bundesliga Short-Races der Damen- und Herren-Elite ab 17.10 Uhr auf dem Unteren Marktplatz unterzubringen.

Am Samstag verspricht die Strecke um die Fontänen wie bereits im Vorjahr ein spannendes Ereignis. Auf dem eckigen Marktplatzkurs fielen die Entscheidungen im vergangenen Jahr oft erst auf den letzten Metern. Hier hofft Krause mit seinem Orga-Team auf tolles Spätsommerwetter und vor allem auf viele Zuschauer, denn näher als am Samstag komme man an die Spitzenfahrer in Aktion kaum heran.

Shuttleservice bringt Zuschauer zum Rennen

Mit den Rennen am Sonntag, 22. September, lässt Freudenstadt jedes Mountainbiker-Herz höher schlagen. 2017 wurde die eine international zertifizierte Strecke eigens für das Bundesliga-Rennen im Christophstal konzipiert und in Zusammenarbeit mit Skyder realisiert.

Mit dem Holzelement "The Queen – Northshore" habe man das weltweit Größte seiner Art in einem Rennparcours.

Auch die Anstiege auf dem Rundkurs rund ums Bärenschlössle mit Spitzen von bis zu 35 Prozent seien so nur auf der Freudenstädter Strecke zu finden.

Für Sonntag hat Freudenstadt-Tourismus eigens einen Shuttleservice vom Stadtbahnhof, Marktplatz und Kurhaus eingerichtet, da das Christophstal keine Parkmöglichkeiten bietet.

Tourismus-Direktor Michael Krause und sein Team rechnen für die beiden Renntage mit den bisher spannendsten Rennen seit Freudenstadt der Gastgeber des Bundesliga-Rennens ist. Die große Zahl an Meldung sei mehr als vielversprechend. Man verzichte auf Eintrittsgelder, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen.