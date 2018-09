Freudenstadt Mountainbike-Bundesliga: Vorbereitungen laufen

Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr das XCC - ein neu konzeptioniertes Short-Track-Race, das in Freudenstadt Bundesliga-Premiere feiert. Genauer gesagt am Samstag, 22. Sepember, auf dem größten Marktplatz Deutschlands. Laut Christian Ludewig versprechen die Rennen Spannung satt und enge Kämpfe um die Platzierungen.

Neues Renn-Format ist kürzer, schneller und näher am Zuschauer

Im Gegensatz zum Olympischen Cross Country (XCO) ist das neue Short-Track-Race-Format kürzer, schneller und näher an den Zuschauern. Ein echtes Novum im MTB-Rennzirkus. Das klassische XCO-Rennen gehe über sieben Runden und dauere bis zu anderthalb Stunden, erzählt Ludewig. Die neue XCC-Variante ist da deutlich kürzer. Maximal 30 Minuten gehe ein Rennen, der Kurs selbst sei zwischen ein und zwei Kilometer lang. So bleibe der Pulk von 60 bis 100 Fahrern relativ dicht beieinander, was den Kampf um die Platzierungen für die Zuschauer besonders spannend mache. Zudem, sagt Ludewig, seien die Zuschauer beim XCC nah an den Fahrern und überblickten fast das gesamte Renngeschehen. Ein besonderes Schmankerl für Zuschauer und Fahrer: In Freudenstadt geht es durch die Fontänen auf dem Unteren Marktplatz. Wer abgedrängt wird, bekommt eine kalte Dusche.

Am Sonntag steht dann das internationale MTB Bundesliga-Rennen im Christophstal an. Bereits die Premiere im vergangenen Jahr lockte knapp 6000 Zuschauer an die Strecke. In diesem Jahr warten einige kleine Änderungen auf Zuschauer und Fahrer. So wurde etwa der Ausgang der North-Shore überarbeitet und das Hofgut Bärenschlössle ist mit an Bord. Das "Bärenschlösse"-Team übernimmt nicht nur das Catering, auch die Siegerehrung und eine kleine After-Show-Party werden auf dem historischen Hofgut stattfinden. Zuschauer und Fahrer können dort in entspannter Atmosphäre ins Gespräch kommen. Das Catering bei der North-Shore "The Queen" soll bestehen bleiben.

Neugierig auf den MTB-Bundesliga Rundkurs? Planer Christian Ludewig hat die Strecke vor der Bundesliga-Premiere exklusiv für und getestet: