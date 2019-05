Freudenstadt Motorrad-Großkontrolle auf Schwarzwaldhochstraße B 500

Aber auch Lärm könne krank machen, sagte Marwein. Nur die Belastung durch Abgase sei größer. Gerade an schönen Wochenenden hätten in manchen leidgeprüften Orten die Menschen von morgens bis abends keine ruhige Minute mehr. Dabei ließe sich viel Lärm durch einen weniger aggressiven Fahrstil vermeiden. Giftiges Beschleunigen mit hoher Drehzahl erhöhe den Krach und die Gefahr für die Fahrer. Der Ärger in der Bevölkerung wachse. Anlieger wehren sich immer öfter. In Gaggenau gibt es in Kürze eine Demonstration gegen Lärm.

An einem Infostand wurde ein Kurzfilm über die Gefahren des Motorradfahrens gezeigt. Er soll die Jugend, die mehr im Internet unterwegs ist, sensibilisieren. Auch über das Jahr hinweg will die Polizei präsent sein. Am Montag erfolge die Auswertung, wie viel Verwarnungen oder Anzeigen die Polizei bei der Aktion auf der Schwarzwaldhochstraße aussprach. Mancher Biker durfte mit einem Mängelbericht weiterfahren. Beanstandet wurden hier oft Zustand von Reifen und Auspuffanlagen.